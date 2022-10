Algemene Rekenkamer: kritisch over besteding EU-gelden door Nederland

dinsdag 18 oktober 2022 , 13:30

Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (PDC) - De Algemene Rekenkamer concludeert dat er best wat meer inzicht mag komen in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Europese geldstromen in Nederland. De belangrijkste aanbeveling is om de onderbouwing van de verdeling van subsidiegelden te verbeteren, bijvoorbeeld aan de hand van relevante criteria en evaluaties. In de periode 2014-2020 ontving Nederland ruim 7,4 miljard euro aan subsidies van de EU, maar er is op dit moment te weinig inzicht in de besteding van dit geld.

De Europese Commissie en vier Nederlandse betrokken ministers dragen de verantwoordelijkheid over de inzet van EU-subsidies. Dat gaat nog niet vlekkeloos. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid geen goed systeem heeft dat ervoor zorgt dat de subsidies worden ingezet waar ze het meest van toegevoegde waarde zijn. Daarom is er ook weinig bekend over de resultaten die EU-subsidies mogelijk hebben geboekt.

De Rekenkamer presenteert nieuwe inzichten in de effecten van EU-subsidies op de Nederlandse samenleving. Per EU-fonds en doelgroep brengt het rapport bijvoorbeeld in kaart welke minister verantwoordlijkheid draagt en hoe groot het budget is dat in subsidies bij Nederlandse ontvangers terecht komt.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is te lezen via onderstaande link.

Bron: Algemene Rekenkamer

Delen

Terug naar boven