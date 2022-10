Nederland vindt Iraanse drones in Oekraïne bewezen, wil sancties

maandag 17 oktober 2022 , 21:15

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP/RTR) - De Europese Unie moet Iran straffen voor het leveren van gevechtsdrones aan Rusland, vindt Nederland. Omdat andere EU-landen meer bewijs willen zien, neemt de unie echter nog wat tijd, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Oekraïne heeft de laatste dagen hevige Russische luchtaanvallen te verduren gehad. Rusland zou onder meer kamikazedrones inzetten die het van Iran koopt. Over die drones, die "in Oekraïne zorgen voor de meest verschrikkelijke taferelen", heeft Hoekstra "grote zorgen". Daarom "heb ik gezegd dat ik het verstandig vind dat we dat ook sanctioneren".

Maar niet alle EU-lidstaten zijn al zo ver, constateert hij na overleg met zijn 26 collega's. Ze hebben daarom "afgesproken dat we nog verder kijken naar de bewijsvoering en proberen daar ook werk van te maken". Die "ene stap extra" moet ervoor zorgen dat de lidstaten allemaal alsnog op dezelfde lijn komen te zitten, aldus Hoekstra.

Volgens de Verenigde Staten zetten de Russen wel degelijk Iraanse drones in. Het Witte Huis vindt dat Iran liegt als het zegt dat Iraanse drones niet door Rusland worden gebruikt om aanvallen op Oekraïne uit te voeren. Er is "uitgebreid bewijs" van hun gebruik door Rusland tegen zowel militaire als burgerdoelen daar, aldus een woordvoerster. Ook lijkt het regime in Teheran te overwegen meer van dergelijke wapens aan Moskou te verkopen, meldt het Witte Huis.

Delen

Terug naar boven