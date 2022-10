Hongarije steunt EU-trainingsmissie voor Oekraïne niet

maandag 17 oktober 2022 , 21:00

LUXEMBURG (ANP) - De trainingsmissie van de Europese Unie voor Oekraïense militairen heeft niet de steun van alle 27 lidstaten. Hongarije schaart zich er niet achter, ondanks de oproep van buitenlandminister Wopke Hoekstra en "vele" collega's om in oorlogstijd de eenheid te bewaren.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen stemden maandag in met het opleidingsprogramma voor ongeveer 15.000 Oekraïners. Dat moet bijvoorbeeld Oekraïense militairen leren omgaan met nieuwe westerse wapens en met nieuwe dreigingen, maar moet ook onervaren rekruten leren om zich te redden. Het gros van de trainingen moet gaan plaatsvinden in Polen en Duitsland.

"Laten we het nou alsjeblieft echt met zijn allen blijven doen", heeft Hoekstra naar eigen zeggen bepleit - maar tevergeefs. "Het belang van eenheid, juist als er oorlog is op ons continent, is misschien wel groter dan ooit." Dat is bij het overleg met zijn collega's in Luxemburg "niet alleen door mij, maar ook door velen expliciet naar voren gebracht".

Nederland "onderzoekt de mogelijkheid van detacheringen bij het hoofdkwartier van de missie", laat Hoekstra's ministerie weten. "Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om trainers en trainingen aan te bieden."

Eén tegenstem van een lidstaat was voor de trainingsmissie, de grootste voor de EU tot dusver, al fataal geweest. Maar Hongarije koos voor "constructieve onthouding", aldus de Hongaarse buitenlandminister.

De missie gaat zo'n 106 miljoen euro kosten, verwacht de buitenlanddienst van de EU. Dat geld wordt betaald uit het fonds waaruit ook wapenleveringen van de EU-landen aan Oekraïne worden vergoed. De buitenlandministers spraken ook af nog eens een half miljard euro uit die rap leeg rakende pot vrij te maken voor militaire hulp aan Oekraïne.

