Buitenlandchef EU: China meer zien als concurrent

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie moet China nog meer als een concurrent gaan beschouwen en minder economisch afhankelijk worden van het Aziatische land. Dat zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Zijn opmerkingen komen op het moment dat het landenblok de betrekkingen met Beijing wil aanscherpen.

De European External Action Service, waar Borrell leiding aan geeft, schreef in een vijf pagina's tellend document dat de EU een "realistisch en krachtig engagement" moet nastreven. Het document is gestuurd naar de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

De EU beschouwt China sinds 2019 als partner, stevige economische concurrent en stelselmatige rivaal. Borrell vertelde verslaggevers na een bijeenkomst in Luxemburg dat de rol van concurrent daarbij centraler is komen te staan. Europa moet volgens hem ook zijn afhankelijkheid verminderen. Dat kan door de toeleveringsketens voor technologieën en kritieke grondstoffen beter te spreiden en nieuwe kwetsbaarheden te vermijden. "Nu hebben we het over onze afhankelijkheid van Russisch gas, een kwetsbaarheid. We moeten voorkomen dat we nieuwe kwetsbaarheden creëren", zei hij.

De EU-leiders zullen vanaf donderdag tijdens een tweedaagse top de betrekkingen met China bespreken. Volgens beleidsmakers gaat het dan vooral om het aanscherpen van de huidige banden.

Volgens het EU-document bevordert Beijing systematisch een "alternatieve visie op de wereldorde". Daarin zijn economische en sociale ontwikkeling belangrijker dan politieke en burgerrechten. EU-diplomaten zeggen dat Brussel bezorgd is dat de Chinese president Xi Jinping China op een steeds autoritairder pad brengt. Daarbij zijn er ook zorgen over het Chinese partnerschap met Rusland. Het landenblok vindt het wel nog steeds zinvol om met China samen te werken bij kwesties als klimaatverandering.

