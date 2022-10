Ulf Kristersson gekozen tot nieuwe premier van Zweden

maandag 17 oktober 2022 , 14:05

Bron: Rijksdag Zweden

STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - De Zweedse leider Ulf Kristersson van de Gematigde Uniepartij is maandag door het parlement gekozen tot nieuwe premier. Hij gaat een minderheidsregering leiden met christendemocraten en liberalen, die met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden Democraten wel een meerderheid heeft.

De 58-jarige Kristersson kreeg 176 stemmen voor en 173 stemmen tegen en volgt de sociaaldemocraat Magdalena Andersson op. Vrijdag werd bekend dat Kristersson een regeerakkoord heeft gesloten. De regeringspartijen hebben een document van 62 pagina's gepresenteerd waarin ze hun samenwerking uiteenzetten. Ze willen onder meer nieuwe kernreactoren bouwen, de belastingen verlagen, criminaliteit harder aanpakken en immigratieregels aanscherpen.

Het rechtse blok van vier partijen won ruim een maand geleden de parlementsverkiezingen na een nek-aan-nekrace. Zij bemachtigden 176 van de 349 zetels. Zweden had in de afgelopen acht jaar regeringen onder leiding van de sociaaldemocraten. De komst van een rechtse regering wordt beschouwd als een aardverschuiving in het politieke landschap.

"Zweden is een land dat tegelijkertijd te kampen heeft met verschillende parallelle crises", zei Kristersson maandag tegen verslaggevers. Hij doelde onder meer op de slechtere economische omstandigheden en de oplopende kosten van levensonderhoud. "Volgens mij zijn er geen mensen die denken dat de uitdagingen waar de nieuwe regering voor staat, gemakkelijk zijn."

De leider van gedoogpartner Zweden Democraten, Jimmie Akesson, zei tegen het parlement dat zijn partij het liefst in de regering had gezeten. De Zweden Democraten zijn na de sociaaldemocraten de grootste partij van het land. Akesson kan zich desalniettemin vinden in de huidige constructie vanwege de afspraken over het regeringsbeleid die er zijn gemaakt. "Het belangrijkste is wat de regering doet, niet hoe de regering eruit ziet", zei hij.

