Iraanse zedenpolitie kan rekenen op EU-sancties, zegt Duitsland

LUXEMBURG (ANP) - De sancties die de Europese Unie Iran wil opleggen zullen onder meer de Iraanse zedenpolitie raken, zegt Duitsland. Andere EU-landen waarschuwen het land voor extra strafmaatregelen als het Rusland wapens blijkt te leveren voor de strijd tegen Oekraïne.

De EU wil Iran sancties opleggen voor het neerslaan van de protestbeweging die opkwam na de recente dood van een jonge vrouw. Zij overleed in handen van de zedenpolitie, die haar had opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet zorgvuldig genoeg zou hebben gedragen. De buitenlandministers van de EU stemmen maandag in met strafmaatregelen tegen een vijftiental Iraanse personen en organisaties.

De zedenpolitie en anderen die schuld dragen aan de dood van onschuldige demonstranten kunnen op maatregelen rekenen, zei de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock voor aanvang van overleg met haar collega's. De EU zou al werken aan aanvullende sancties, mocht Iran doorgaan met het gewelddadig smoren van het protest.

Iran roept nog meer Europese strafmaatregelen over zich af als het de Russen in Oekraïne blijkt te voorzien van wapentuig, waarschuwen meerdere EU-landen. En dan blijft het niet bij enkele personen of organisaties, maar volgen zwaardere sancties, zegt de Luxemburgse minister Jean Asselborn.

Iran zou Rusland kamikazedrones en andere wapens leveren die Oekraïne de laatste dagen hard raken. Maar Teheran ontkent en het staat nog niet vast dat de onbemande vliegtuigjes uit Iran komen, stellen EU-bronnen. "We zullen zoeken naar concreet bewijs", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij herinnert eraan dat de EU-ministers maandag ook hun Oekraïense collega spreken. Onder andere Duitsland, Frankrijk en Denemarken zinspelen al wel op represailles voor Iraanse drones.

