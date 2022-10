Hoekstra wil praten over bijvullen EU-wapenpot voor Oekraïne

maandag 17 oktober 2022 , 10:45

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - Nederland wil praten over het aanvullen van het budget waaruit de Europese Unie wapens voor Oekraïne betaalt, zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Die pot raakt zienderogen leeg nu de oorlog met Rusland blijft voortduren.

"We moeten daar heel serieus naar kijken", zei Hoekstra voor aanvang van overleg met zijn collega's van de EU-landen in Luxemburg. Hij beaamt dat dat nodig is. "We hebben natuurlijk zeer fors en voor miljarden op dit potje getrokken voor deze oorlog." Nu de bodem in zicht komt van de zogeheten Europese Vredesfaciliteit "zullen we die discussie moeten voeren".

Met het fonds van 5,7 miljard euro, waaruit ook bijvoorbeeld missies in Afrika worden betaald, moest de EU zeven jaar (tot 2027) kunnen doen. Maar de afgelopen maanden werd er al ruim 2,5 miljard euro uitgetrokken voor Oekraïne en daar komt maandag naar verwachting weer een half miljard bij.

De pot valt niet onder de EU-begroting, maar wordt apart gevuld (en dus zo nodig ook aangevuld) door de EU-landen. Als zuinig bekendstaande lidstaten als Nederland zouden daarom weleens kunnen tegenstribbelen, klonk het de afgelopen tijd in Brussel. Maar Nederland ontkent dat, zeggen diplomaten.

