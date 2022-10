Commissie: Gasprijsmaatregelen moeten niet zorgen voor meer vraag

zondag 16 oktober 2022 , 10:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De maatregelen die de Europese Unie wil nemen om de sterk gestegen gasprijs aan banden te leggen, moeten niet zorgen voor meer gasverbruik. Dat heeft Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson gezegd in een interview met de Cypriotische krant Politis. "We kunnen geen maatregel plannen die tot meer gasverbruik leidt, want er is geen gas beschikbaar", waarschuwde ze dat er ondanks inmiddels goed gevulde opslagen nog altijd niet veel gas is.

De Europese Commissie komt komende week met een reeks maatregelen waarmee de gevolgen van de lagere gasleveringen uit Rusland voor bedrijven en burgers moeten worden beperkt. Dit weekeinde bespreekt de commissie mogelijke ingrepen op de energiemarkt.

Meer dan de helft van de 27 EU-landen is voorstander van een maximumprijs voor gas, maar er is nog geen duidelijkheid wat voor vorm die moet krijgen. De uitdaging voor de EU is om enerzijds de kosten voor energie te beperken terwijl aan de andere kant schade aan de gezamenlijke markt moet worden voorkomen. Ook een hoger gasverbruik is dus niet gewenst, want het landenblok wil minder afhankelijk worden van Rusland en de gasvoorraden tijdig aan kunnen vullen voor het volgende stookseizoen.

Eerder liet de commissie doorschemeren een tijdelijke maximumprijs in te stellen voor gas dat gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit. Spanje en Portugal hebben al vergelijkbare maatregelen genomen, maar de lidstaten zijn nog verdeeld. Eind volgende week komen de EU-leiders bijeen in Brussel en zullen ze proberen een akkoord te bereiken.

