Kabinet: niet zomaar strenger voor bedrijven dan EU voorschrijft

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil bij het instellen van nieuwe regels voor bedrijven niet verder gaan dan Europese wetgeving voorschrijft, zonder dat eerst onderzocht is wat dat betekent voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Bij de nationale uitwerking van EU-beleid hebben lidstaten de mogelijkheid uit zichzelf een stapje verder te gaan dan de verordeningen uit Brussel voorschrijven. Dat wordt ook wel een 'nationale kop' genoemd. Het kabinet wil daarbij voortaan ook kijken naar wat andere landen doen, om concurrentienadeel voor Nederlandse bedrijven te voorkomen.

"Nederland stelt zich bijvoorbeeld ambitieus op in de Europese discussies over de groene en digitale transities", schrijft Adriaansens. "Tegelijkertijd zal het bedrijfsleven internationaal concurrerend moeten blijven om in deze transities te kunnen blijven investeren." Een zogenoemde impacttoets moet deze afweging "beter inzichtelijk" maken.

Ook op het gebied van belastingen is het zaak dat Nederland niet te ver uit de pas loopt met andere landen, vindt het kabinet. Daarom moet de aanpak van belastingontwijking gepaard gaan met goede internationale afspraken. Verder streeft het kabinet naar een "stabiel fiscaal vestigingsklimaat" waarin de belastingregels niet om de paar jaar veranderen.

