Europese aanklager onderzoekt aankoop coronavaccins door EU

vrijdag 14 oktober 2022 , 18:40

LUXEMBURG (ANP) - Het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) heeft een onderzoek ingesteld naar de aankoop van coronavaccins door de Europese Unie. Waar het EPPO precies op is aangeslagen wil het niet kwijt.

Er is al langer kritiek op de geheimzinnigheid die de Europese Commissie laat bestaan over bijvoorbeeld de miljardencontracten met farmaceut Pfizer, de belangrijkste leverancier van de vaccins. De Europese Ombudsman en de Europese Rekenkamer hekelen dat de commissie geen opheldering verschaft over de rol van voorzitter Ursula von der Leyen, die hoogstpersoonlijk zou hebben onderhandeld met Pfizer-baas Albert Bourla. De commissie vocht verder tot in de rechtbank een ruzie uit met vaccinfabrikant AstraZeneca, die beloofde leveringen niet waarmaakte.

Het EPPO, dat jaagt op fraude met EU-geld, bevestigt het onderzoek bij hoge uitzondering, laat het weten. Daar gaat het toe over wegens de "extreem grote belangstelling".

