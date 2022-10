Training van 15.000 Oekraïners door EU moet over maand beginnen

vrijdag 14 oktober 2022 , 19:30

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL (ANP) - De trainingsmissie die de EU opzet voor zo'n 15.000 Oekraïense militairen moet half november van start gaan. De trainingen gaan vooral in Polen en Duitsland plaatsvinden, die ieder een hoofdkwartier van de zogeheten EUMAM gaan huisvesten, laten EU-bronnen weten.

Nu de Russische oorlog tegen Oekraïne maar voortduurt, wordt het opleiden van nieuwe militairen steeds belangrijker. Het Oekraïense leger moet leren omgaan met moderne westerse wapens en doet meer en meer een beroep op nieuwe rekruten zonder oefening of ervaring.

Het is de bedoeling 2800 Oekraïners "gespecialiseerde trainingen" te geven, naast de "collectieve training" voor de overige 12.000 man, zeggen hoge Brusselse bronnen. De eersten zouden bijvoorbeeld leren mijnen op te ruimen of zich te verdedigen tegen biologische, chemische of kernwapens.

De buitenlandministers van de EU-landen moeten maandag nog officieel instemmen met de voorlopig twee jaar durende missie. Maar alle lidstaten hebben bij monde van hun ambassadeur al groen licht gegeven. Ook over het budget zijn ze het al eens, dus ingewijden vrezen niet voor oponthoud.

Defensieminister Kajsa Ollongren zei eerder dat Nederland "zeker" en "heel graag" gaat bijdragen aan de missie. Nederland leerde Oekraïense militairen samen met Duitsland al om de pantserhouwitsers te bedienen die ze Oekraïne hebben gestuurd. De twee landen trainen Oekraïners verder in het opruimen van mijnen. Ook assisteren Nederlanders bij de militaire basisopleiding die Oekraïners in het Verenigd Koninkrijk krijgen. Het is nog onduidelijk welke bestaande trainingen binnen EUMAM gaan vallen en wat er extra bijkomt.

Dat EUMAM zowel in Polen als in Duitsland een thuisbasis krijgt, is "een typisch Europees compromis", zegt een diplomaat. Sommige landen vreesden Rusland te veel te provoceren als Polen compleet het voortouw zou krijgen. EU-bronnen wijzen erop dat de EU-trainers gewoon op eigen grondgebied blijven en dat de operatie past binnen de consequente steun van de unie voor Oekraïne.

De missie moet betaald worden uit het EU-fonds waaruit EU-landen ook steeds putten om wapenleveringen aan Oekraïne te bekostigen. Uit dat potje bestemmen de EU-landen nog eens 500 miljoen euro voor wapens voor Oekraïne, melden Brusselse bronnen. Daarmee komt het bedrag dat daarvoor sinds het uitbreken van de oorlog is vrijgemaakt op ruim 3 miljard euro.

Het fonds, de zogeheten Europese Vredesfaciliteit, begint wel leeg te raken. Het bevatte 5,7 miljard euro, waarmee de EU zeven jaar (tot 2027) moest kunnen doen. Nu een flink deel dus al is opgegaan aan Oekraïne en kleinere missies in bijvoorbeeld Afrika, gaan steeds meer stemmen op om het fonds aan te vullen.

