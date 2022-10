NAVO-chef noemt nucleaire reactie op Rusland 'heel ver weg'

vrijdag 14 oktober 2022 , 8:47

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL/BRUGGE (ANP) - Voor de NAVO zou overwegen kernwapens in te zetten moet er ontzettend veel gebeuren, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Hij wil niet zeggen of de westerse militaire alliantie zou afzien van een antwoord met gelijke munt als Rusland Oekraïne nucleair aanvalt. Maar een situatie waarin de NAVO zou denken over atoomwapens is "extreem ver weg".

Nu Rusland geregeld zinspeelt op het aanspreken van zijn nucleair arsenaal, groeit de vrees in Oekraïne voor bijvoorbeeld de inzet door Rusland van een klein kernwapen. Onder meer Frankrijk, een van de drie kernmachten van de NAVO, maakte al duidelijk dat het in zo'n geval niet met atoomwapens zou willen terugslaan. Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell liet zich donderdag in zulke bewoordingen uit. De NAVO wil dat steevast juist in het midden laten, zodat Rusland rekening moet houden met het ergste.

Stoltenberg herhaalde na tweedaags overleg met de defensieministers van de dertig NAVO-landen dat Rusland "ernstige consequenties" te wachten staan als het de "belangrijke grens" overschrijdt. "En dat weet Rusland."

Minister Kajsa Ollongren van Defensie wil de Russische president Vladimir Poetin "lekker laten raden" naar wat hij over zich afroept als hij toch naar kernwapens grijpt. "We moeten gewoon heel kalm hierop reageren", zei ze na afloop van het beraad met haar collega's. "En niet zeggen tot welke reactie dat gaat leiden, maar vooral erop hameren dat dit niet moet gebeuren."

Borrell, de hoogste diplomaat van de EU, sprak zich eerder op de dag wel uit. Hij stelde dat het Westen niet nucleair zal terugslaan als Rusland een atoomwapen inzet tegen Oekraïne. Niettemin zal de reactie volgens hem zo hard zijn dat van het Russische leger niets zal overblijven.

De Russische president Vladimir Poetin kan rekenen op "zo'n krachtig antwoord van militaire kant dat het Russische leger vernietigd zal worden", waarschuwde Borrell in een toespraak bij de opening van een diplomatenopleiding van de EU. "Poetin zegt dat hij niet bluft. Nou, hij kan het zich niet veroorloven om te bluffen."

Ollongren wil ook niet zeggen of de Amerikanen haar en de andere bondgenoten hebben verteld over hoe zij zouden willen reageren als Rusland de nucleaire grens over gaat. Er zijn volgens haar zo veel verschillende scenario's denkbaar dat het geen zin heeft om dat uit te spellen.

Delen

Terug naar boven