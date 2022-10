Frontex: eerste negen maanden 2022 forse toename illegale migranten EU

donderdag 13 oktober 2022 , 16:16

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - Het aantal mensen dat illegaal de Europese Unie binnenkomt is over de eerste negen maanden van dit jaar gestegen tot 228.240, het hoogste aantal sinds dezelfde periode in 2016. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een toename van 70 procent, meldt de Europese Grens- en Kustwacht Frontex, die turfde aan de buitengrenzen van de Europese Unie.

De populairste route voor migranten en vluchtelingen blijft die via de Westelijke Balkanlanden. Van januari tot en met september werden 106.396 mensen aangetroffen die zo illegaal de EU-grens probeerden over te steken, twee keer zoveel als de eerste negen maanden van 2021. Volgens Frontex is dat cijfer zo hoog omdat veel teruggestuurde migranten in het gebied meerdere pogingen ondernemen. Het gaat vooral om Afghanen, Syriërs en Turken.

Ook de dagelijkse migrantenstroom vanuit Tunesië en Egypte via zee richting Italië blijft aanhouden. Frontex registreerde in de eerste negen maanden 65.572 personen die illegaal overstaken, een stijging van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Frontex onderschepte van januari tot en met september ongeveer 52.700 illegale migranten in bootjes op het Kanaal, meer dan het hele jaar ervoor en een toename van 68 procent vergeleken met die periode vorig jaar.

