Hoekstra wil met EU-collega's praten over nieuwe sancties tegen Belarus

DEN HAAG (ANP) - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken moeten maandag ook gaan overleggen over nieuwe sancties tegen Belarus, vindt minister Wopke Hoekstra. Het onderwerp staat momenteel nog niet op de agenda van de EU-bewindslieden.

Belarus heeft al een reeks sancties opgelegd gekregen. De regering in Minsk trekt nauw op met Moskou en Russische militairen konden in februari vanuit Belarus buurland Oekraïne binnenvallen. Belarus kondigde deze week aan de militaire samenwerking met de Russen te versterken.

Aan de grens van Belarus met Oekraïne zal de militaire aanwezigheid worden vergroot, spraken de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko en de de Russische president Vladimir Poetin af tijdens een ontmoeting. Volgens de regering in Minsk is de stap "puur defensief".

Oekraïne is ervoor beducht dat Belarus en Rusland aan de noordgrens een nieuw front openen. Dat zou militairen en materieel kosten die het liever inzet om in de Russen verder terug te dringen in het oosten en zuiden van Oekraïne.

Minister Hoekstra sprak met de Tweede Kamer over zijn komende vergadering met EU-bewindslieden. Ook in de Kamer klinkt de roep om nieuwe strafmaatregelen tegen Belarus, onder meer van PvdA en VVD. Die laatste partij pleitte voor dezelfde sancties tegen Belarus als tegen Rusland.

De EU-buitenlanddienst zinspeelde maandag al op nieuwe sancties tegen Belarus, als dat land het samenvoegen van troepen met die van Rusland doorzet.

