G7-landen willen Oekraïne meer financiële steun geven

woensdag 12 oktober 2022 , 21:19

Bron: European Commission

WASHINGTON (ANP/DPA) - De landen van de G7 zijn van plan Oekraïne het komende jaar verdere financiële steun te verlenen. Dat meldden de ministers van Financiën van de G7 na een bijeenkomst in de marge van de bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds.

De meest dringende financieringsbehoeften van Oekraïne voor het lopende jaar worden gedekt door internationale steun, aldus de ministers van Financiën van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie neemt deel aan de G7.

Oekraïne wordt geconfronteerd met een aanzienlijk financieringstekort in 2023 om de basisdiensten veilig te stellen en kritieke infrastructuurtekorten aan te pakken. Naast militaire en humanitaire steun is al 20,7 miljard dollar aan begrotingssteun verstrekt, en voor dit jaar is in totaal 33,3 miljard dollar toegezegd.

