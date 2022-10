Energieministers verwachten EU-wet over gezamenlijk gas inkopen

woensdag 12 oktober 2022 , 19:22

PRAAG (ANP) - De EU-energieministers verwachten dat de Europese Commissie volgende week met concrete, wetgevende voorstellen komt om de gasprijs omlaag te krijgen. Die moeten zich volgens hen vooral richten op het opzetten van een functioneel platform voor gezamenlijke gasinkopen, een transparantere en minder voor speculatie gevoelige methode om de gasprijs vast te stellen en verdere energiebesparingsmaatregelen.

"Er moet een snelle maar wel effectieve oplossing komen", zei de Tsjechische raadsvoorzitter Jozef Síkela (Industrie) na afloop van de bijeenkomst, waar ook minister Rob Jetten aan deelnam. Nederland en Duitsland maakten hun collega's duidelijk dat de EU-landen moeten stoppen met tegen elkaar opbieden op de gasmarkt. Ze willen dat ze "onmiddellijk" gezamenlijk aardgas gaan inkopen, omdat onderlinge concurrentie de prijs opdrijft en de leveringszekerheid in gevaar brengt.

De commissievoorstellen komen naar verwachting net voor de EU-top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel eind volgende week. Zij zullen de politiek en technisch ingewikkelde kwestie ook bespreken. De Tsjechen, die tot 1 januari tijdelijke EU-voorzitter zijn, hopen in november een akkoord te kunnen bereiken over de prijsmaatregelen.

