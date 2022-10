Commissie wil Bosnië-Herzegovina kandidaat-lid EU maken

woensdag 12 oktober 2022 , 16:28

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil Bosnië-Herzegovina het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie verlenen. Het land moet nog aan tal van eisen voldoen, maar de EU moet de tijdgeest aanvoelen, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De commissie draagt Bosnië voor aan de EU-landen, die erover beslissen. Het Balkanland is al jaren "potentieel kandidaat-lid", maar schiet maar niet op met de hervormingen waar de EU om heeft gevraagd om de kandidaat-status te verdienen. Nu Oekraïne en Moldavië die in juni wel hebben gekregen is het zaak teleurstelling en verbittering in Bosnië te voorkomen, klinkt het al langer in Brussel. Al was het maar om het land niet in de armen van Rusland of China te drijven.

Nederland loopt vanouds niet voorop om nieuwe leden tot de unie toe te laten en hamert steevast op strenge voorwaarden. Ook met de kandidaat-status is Nederland niet scheutig. Het vreesde altijd dat de EU zich op den duur verplicht zou kunnen voelen een aspirant-lid toe te laten, ook al is het daar strikt genomen nog niet klaar voor.

Toch spraken de EU-landen, ook Nederland, in juni al af dat Bosnië het stempel van kandidaat-lid alvast zou kunnen krijgen. Mits het nadien maar zijn resterende huiswerk maakt. Pas als dat ook af is, zou het aan de echte voorbereidingen op het werkelijke EU-lidmaatschap kunnen beginnen, legde premier Mark Rutte destijds uit. Die werkwijze gebruikt Brussel ook voor bijvoorbeeld Oekraïne.

"Een wind van verandering blaast weer door Europa en we moeten dit momentum grijpen", zei Von der Leyen op een bijeenkomst van EU-ambassadeurs. "De Westelijke Balkan hoort bij onze familie."

EU-buitenlandchef Josep Borrell hoopt met de geste "een positieve dynamiek" te brengen in het vastgelopen overleg met Bosnië. Hij maakt zich al langer zorgen over de wankele vrede in het Balkanstaatje, dat nog altijd scherp verdeeld is tussen Servische, Kroatische en mosliminwoners.

