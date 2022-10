Europa moet nu samen gas inkopen, vinden Nederland en Duitsland

woensdag 12 oktober 2022 , 13:49

DEN HAAG (ANP) - EU-landen moeten stoppen met tegen elkaar opbieden op de gasmarkt en "onmiddellijk" gezamenlijk aardgas gaan inkopen, vinden Nederland en Duitsland. Onderlinge concurrentie om schaars gas moet worden vermeden, want dat drijft de prijs op en brengt de leveringszekerheid in gevaar, stellen de twee landen in een gezamenlijk pleidooi. "We moeten als een blok optreden."

Volgens Nederland en Duitsland moeten energiebedrijven en grootverbruikers van gas in het proces worden betrokken en daar "een leidende rol" in krijgen. Dergelijke bedrijven hebben namelijk de expertise bij het kopen van gas.

Het vullen van gasopslagen moet voortaan eerder beginnen, geven Duitsland en Nederland verder aan. Ook moet dat beter gecoördineerd worden, want als iedereen tegelijk in korte tijd zijn opslag vult drijft dat de prijs enorm op en is er te weinig capaciteit bij de doorvoerpijpleidingen.

De opslagcapaciteit in Europa moet ook worden uitgebreid en Europa moet "intensiever onderhandelen" met betrouwbare leveranciers van gas, vooral van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Daarmee worden bijvoorbeeld Noorwegen, Algerije en de Verenigde Staten bedoeld.

Verder kan er worden gewerkt aan een nieuw ijkpunt voor de prijs van lng. Nu wordt voor alle gas de zogeheten TTF-prijs van de toonaangevende Amsterdamse beurs gebruikt, maar die graadmeter is nogal beweeglijk gebleken. Daarom zou met maximale prijsstijgingen of -dalingen gewerkt kunnen worden waardoor de handel enige minuten wordt stilgelegd als die worden bereikt.

Daarnaast vinden de twee landen dat er een maximumprijs voor Russisch gas kan worden overwogen, dat er het gasverbruik verder terug terug moet worden gedrongen en dat het gebruik van hernieuwbare energie moet worden aangemoedigd. Van alle maatregelen die worden genomen moet ook worden bekeken of ze wel het beoogde effect hebben.

Nederland en Duitsland waren lang huiverig voor ingrepen in de energiemarkt. Maar ze draaien onder druk van hun burgers en bedrijven met torenhoge energierekeningen en van het gros van de andere EU-landen wat bij. Tegen bijvoorbeeld een algemenere maximumprijs voor gas verzetten ze zich nog altijd.

De Europese ministers van energie zijn in Praag bijeen om te praten over oplossingen voor de al maanden durende energiecrisis in Europa als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. "In het intense debat van de afgelopen dagen werd het heel duidelijk: er is niet één simpele oplossing voor het probleem", zo staat in de Nederlands-Duitse inbreng voor de besprekingen.

