Nederlandse woningen en bedrijven doorzocht in opdracht van Europees OM

woensdag 12 oktober 2022 , 13:25

gewijzigd

© © Camilla van Kooten

LUXEMBURG/DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in Nederland worden bedrijven en woningen doorzocht door de FIOD, de recherche van de Belastingdienst. Dat gebeurt in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie, meldt het ministerie van Financiën. Dat zegt niet waar het onderzoek precies over gaat.

Het Europees Openbaar Ministerie liet eerder weten dat er ook onderzoek is gedaan op het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag, maar Financiën zegt dat die informatie niet juist is. Het European Public Prosecutor's Office in Luxemburg zei dat dit "deel uitmaakt van een groter internationaal onderzoek dat wij voeren. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanpak van misdrijven tegen het budget van de Europese Unie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over corruptie, misbruik van Europese fondsen of douanefraude, alle criminaliteit die impact heeft op Europees geld." Een woordvoerster van het Europees Openbaar Ministerie voegde er ook aan toe dat de rechercheurs "niet zomaar" bij de fiscus langsgingen, "het gaat niet over elkaar even bijpraten".

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën (waar de fiscus onder valt) benadrukte dat de Belastingdienst zelf geen onderwerp van onderzoek is, en dat de FIOD met het Europees OM samenwerkt bij het onderzoek.

Op de stoep bij de ingang van de Belastingdienst stonden enkele tientallen auto's met vrijstelling van de FIOD geparkeerd. Die organisatie, de eigen recherche van de Belastingdienst, verwees voor toelichting door naar het Europees Openbaar Ministerie.

