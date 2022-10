Westerse landen willen Rusland extra straffen voor agressie

dinsdag 11 oktober 2022 , 17:30

Bron: WikiMedia/Meghas

BERLIJN (ANP/AFP) - Belangrijke westerse landen, verenigd in de G7, gaan Rusland nog meer straffen voor de agressie tegen Oekraïne. De kosten voor Rusland zullen worden opgeschroefd, liet de G7 na afloop van een ingelaste top weten.

De G7 veroordeelde de "willekeurige" Russische bombardementen op "onschuldige burgers" in Oekraïne in de scherpste bewoordingen. De Russische nucleaire dreigementen worden onverantwoordelijk genoemd en een gevaar voor vrede en veiligheid in de wereld.

De G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan, Verenigde Staten en de Europese Unie als speciaal lid) hield de extra bijeenkomst wegens de jongste Russische aanvallen op niet-militaire doelen. Aan de videoconferentie deed ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski mee.

