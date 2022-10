Spanningen met Nicaragua: Europa stuurt gezant weg

maandag 10 oktober 2022 , 20:15

BRUSSEL (ANP/DPA) - De spanningen tussen de Europese Unie en het Midden-Amerikaanse Nicaragua lopen verder op. De Nicaraguaanse gezant bij de EU moet vertrekken. Het hoofd van de missie is tot persona non grata verklaard. Het is een reactie op de stap van het autoritair geleide Nicaragua om het hoofd van de EU-delegatie in Nicaragua tot ongewenst persoon te verklaren.

De EU acht het Nicaraguaanse besluit ongerechtvaardigd en wijst op de noodzaak van een respectvolle dialoog, aldus een verklaring uit Brussel. De EU zegt zich voortdurend in te zetten voor het Nicaraguaanse volk en voor de verdediging van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten. De huidige politieke crisis in Nicaragua moet worden opgelost door een echte dialoog tussen de regering en de oppositie, aldus de EU.

De Nicaraguaanse president Daniel Ortega treedt steeds harder op tegen de oppositie, kritische media, maatschappelijke groeperingen en de katholieke kerk. De afgelopen jaren kwamen bij protesten tegen de regering ruim 350 mensen om. Talloze leden van de oppositie zitten in de gevangenis en de persvrijheid staat enorm onder druk.

