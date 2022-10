Europese Commissie aan de slag met Red de bijen-burgerinitiatief

maandag 10 oktober 2022 , 15:09

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat onderzoeken of in de EU wetgeving nodig is om tegen 2035 vrij van synthetische pesticiden te zijn. Dat is het gevolg van het geslaagde Europese burgerinitiatief Red de bijen en de boeren! waarvoor ruim 1,1 miljoen handtekeningen in elf EU-landen zijn verzameld, waaronder die van 97.593 Nederlanders.

De organisatoren roepen het dagelijks EU-bestuur op met wetsvoorstellen te komen om het gebruik van synthetische pesticiden uit te faseren, van 80 procent in 2030 tot 100 procent in 2035. De ondertekenaars willen ook dat de biodiversiteit op landbouwgrond wordt hersteld en boeren financieel worden gesteund tijdens een overgangsperiode naar agro-ecologische landbouw, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. Het burgerinitiatief heet voluit 'Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa'.

"Dit is een sterk democratisch signaal aan de EU en nationale beleidsmakers om te luisteren naar burgers en afstand te nemen van giftige bestrijdingsmiddelen", zegt Martin Dermine van het initiatief. "Boeren en de wetenschap hebben aangetoond dat agro-ecologie de wereld kan voeden zonder chemicaliën." De organisatie zal nu worden uitgenodigd bij de commissie voor een toelichting en voor een hoorzitting in het Europees Parlement.

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht. De organisatie moet eerst de commissie warm maken voor haar initiatief en als die het ziet zitten, daarna 1 miljoen handtekeningen in minstens zeven EU-landen verzamelen. Als de commissie besluit ermee aan de slag te gaan, is ze niet verplicht met wetsvoorstellen te komen.

Red de bijen is het zevende Europees burgerinitiatief. Eind 2020 leidde een massaal pleidooi vanuit de bevolking voor het eerst tot Brusselse wetgeving. Het betrof het Europese burgerinitiatief Right2Water, voor beter en voor iedereen toegankelijk kraanwater in de EU. Dat initiatief werd door meer dan 1,8 miljoen Europeanen ondersteund.

