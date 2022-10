Brussel ziet verdere escalatie Russische agressie in Oekraïne

maandag 10 oktober 2022 , 13:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie beschouwt de massale Russische raketaanvallen op Oekraïne en de aankondiging van Belarus om de militaire aanwezigheid bij de grenzen te vergroten als een "verdere escalatie" van de Russische agressie. De "regen van raketten" op onschuldige burgers is onaanvaardbaar en hoort "niet thuis in de 21e eeuw". De beschuldiging van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko dat Oekraïne zijn land wil aanvallen is "vals, ongegrond en belachelijk", aldus een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De Commissie roept Belarus dringend op "onmiddellijk te stoppen bombardementen te faciliteren" en af te zien van nauwere militaire samenwerking met Rusland. Ook zei hij dat de EU "klaar staat om alles wat nodig is" te blijven doen om Oekraïne financieel, militair en humanitair te steunen. Hij wees erop dat de EU net een achtste sanctiepakket in stelling heeft gebracht en hintte op meer sancties.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, noemt wat er in Kiev is gebeurd "ziekmakend". "Het toont de wereld, opnieuw, met wat voor soort regime we te maken hebben: een dat zich op willekeurige doelen richt. Een regime dat terreur en dood over kinderen uitstort", schrijft ze op Twitter.

President Vladimir Poetin heeft gezegd dat de Russische raketaanvallen van maandag een vergelding zijn voor een Oekraïense "terroristische aanval" op de verkeersbrug van Rusland naar het schiereiland de Krim afgelopen weekend. De aanvallen met langeafstandsraketten waren volgens hem gericht op de Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie.

