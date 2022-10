G7 houdt dinsdag virtuele bijeenkomst over Oekraïne

maandag 10 oktober 2022 , 12:19

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP/AFP) - De G7 houdt dinsdag een ingelaste top via videoverbindingen over de jongste bombardementen op Oekraïne. De Duitse regering heeft dit bekendgemaakt en president Volodimir Zelenski van Oekraïne neemt er aan deel. Het gesprek begint om 14.00 uur. Aanleiding is een door Kiev gemelde Russische massale aanval met raketten op Oekraïense infrastructuur voor essentiële voorzieningen zoals energie en drinkwater. In tal van plaatsen is de stroom uitgevallen.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft beklemtoond dat Duitsland en de andere landen van de G7 solidair met Oekraïne zijn. De Franse president Emmanuel Macron telefoneerde met Zelenski en zei uiterst bezorgd te zijn en meer wapens te willen leveren. De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, is geschokt door de aanvallen. De Poolse regering heeft ze misdaden tegen de menselijkheid genoemd. Premier Mark Rutte sprak van "afschuwelijke" raketaanvallen door Rusland op Oekraïne.

De G7 is een op economische vraagstukken gerichte overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 ook aan. Het was aan het begin in 1975 een samenkomst in een kasteel bij Parijs waar de eerste leden informeel over wereldproblemen spraken. Maar de G7 heeft steeds meer gewicht gekregen als een westerse topconferentie die zich ook met politieke kwesties bezighoudt.

Delen

Terug naar boven