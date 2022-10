EU financiert onderzoek van Nederlandse instituten naar jongeren met mentale problemen

maandag 10 oktober 2022 , 8:46

MAASTRICHT (ANP) - Maandag gaat een grootschalig Europees onderzoek van start naar jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen. Volgens de Universiteit Maastricht, die de studie coördineert, is het onderzoek het grootste ooit in zijn soort.

Een op de vier mensen krijgt in het leven te maken met mentale gezondheidsproblemen, aldus de universiteit. Driekwart van die mensen is jonger dan 24 jaar. Voor de studie worden in Europa gegevens verzameld van duizend hulpzoekende jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Bij het onderzoek zijn zeventien instellingen betrokken uit Nederland, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Kroatië, Servië en Australië.

De onderzoekers zetten een internationaal netwerk op om jongeren bij het project te betrekken, aldus projectleider van de Universiteit Maastricht Sinan Gülöksüz, "zodat jongeren en wetenschappers van elkaars expertise kunnen profiteren". Jongeren worden langere tijd gevolgd, waardoor de onderzoekers "voorspellende modellen" kunnen ontwikkelen die het mogelijk moeten maken om eerder in te grijpen bij psychische problemen.

De Europese Commissie heeft 9,7 miljoen euro gereserveerd voor het onderzoek. Naast de Universiteit van Maastricht zijn ook het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht bij het project betrokken.

