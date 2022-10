Rutte en EU-collega's niet veel nader over aanpak gasprijs

vrijdag 7 oktober 2022 , 19:25

Bron: European Commission

PRAAG (ANP) - De 27 EU-leiders hebben na weer een dag vergaderen in Praag over een gezamenlijke aanpak van de energiecrisis weinig vooruitgang geboekt. Ze zijn het er wel roerend over eens "dat de gasprijs omlaag moet en dat maatregelen niet de leveringszekerheid mogen bedreigen", zei premier Mark Rutte na afloop. Maar hoe dit te bereiken blijft een bron van onenigheid.

"Dit was een informele top waar geen besluiten werden genomen", aldus Rutte. Wel werd er "diepgaand" gesproken over de energieproblematiek. Zo kwamen onder meer ontkoppeling van de elektriciteitsprijs van die van de gasprijs aan de orde en het invoeren van een maximumprijs voor gas.

De Europese Commissie zal voor eind oktober met nieuwe voorstellen komen. Dan komen de regeringsleiders en staatshoofden in Brussel opnieuw bijeen. Tot die tijd worden hun energieministers aan het werk gezet om de posities dichter bij elkaar te brengen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei wel "brede steun" te bespeuren voor het idee om volgend voorjaar een gezamenlijk Europees inkoopprogramma voor gas op te zetten. Rutte is daar op zich niet tegen als dat op zo'n manier gebeurt dat het de prijs niet juist opdrijft of de leveringszekerheid in gevaar komt.

De premier zei weinig chagrijn te voelen van armere lidstaten over de stevige steun van de Nederlandse regering aan huishoudens en bedrijven om de energierekening te kunnen betalen. Er is vooral kritiek op Duitsland, dat met een megapakket van 200 miljard euro te hulp schiet. De Commissie gaat kijken of er middelen zijn om de armere lidstaten financieel te steunen.

