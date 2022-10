Europese missie naar Armenië om te helpen met grenscrisis

vrijdag 7 oktober 2022 , 8:45

BAKOE/YEREVAN (ANP/AFP) - Een EU-missie gaat in Armenië helpen bij de grenscrisis met Azerbeidzjan. De Franse president Emmanuel Macron en EU-president Charles Michel hebben dat vrijdag bekendgemaakt na overleg met de premier van Armenië en de president van Azerbeidzjan op de Europese regeringstop in Praag. Het doel van de Europese missie is om de "grenzen af te bakenen" en "vertrouwen op te bouwen".

In de jaren 90 en in 2020 vochten de beide buurlanden op de zuidelijke Kaukasus een oorlog uit over de regio Nagorno-Karabach. Hun conflict is onlangs weer opgelaaid. Vorige maand viel Azerbeidzjan Armenië aan. Waarnemers vrezen dat dergelijke spanningen in ex-sovjetlanden zullen toenemen omdat Rusland, dat normaliter een sterke militaire aanwezigheid heeft in de hele regio, momenteel verwikkeld is in de oorlog in Oekraïne.

