Volgende top van 'groot Europa' in ongerust Moldavië

Bron: iStock.com / selensergen

PRAAG (ANP) - De leiders van de 44 Europese landen die donderdag in Praag een nieuw overlegplatform hebben afgetrapt, komen de eerstvolgende keer bijeen in Moldavië. Het kleine buurland van Oekraïne hoort niet bij de EU en voelt zich ook bedreigd door Rusland.

Het leek veel leiders van de nieuwe 'Europese Politieke Gemeenschap' goed om voor hun tweede top een land uit te kiezen dat niet tot de EU behoort, zeggen ingewijden. Dat zou duidelijker maken dat het forum geen voorportaal, wachtkamer of bijzaaltje van de EU is.

De eerste editie van de top voor 'groot Europa' vond donderdag plaats in Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Dat land zit de Europese Unie dit halfjaar voor. EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten gaan elkaar afwisselen als gastland. Spanje en het Verenigd Koninkrijk volgen in het spoor van Moldavië.

Moldavië, dat klaagt over Russische inmenging in een opstandige regio, vreesde na de Russische inval in Oekraïne ernstig het volgende doelwit te zijn. Het land wil graag toetreden tot de EU.

