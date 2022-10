Rutte wimpelt kritiek op Europa-top af: wél sterk signaal Moskou

donderdag 6 oktober 2022 , 21:15

Bron: Tweede Kamer

PRAAG (ANP) - De leiders van bijna alle Europese landen hebben met hun nieuwe top wel degelijk een krachtige afwijzing aan Moskou gestuurd, bezweert premier Mark Rutte. Ook al spreken ze zich niet met zoveel woorden samen uit tegen de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert. En ook al moet hij erkennen dat niet alle aanwezige Europese leiders partij kiezen voor Oekraïne en het optreden van Rusland veroordelen.

"Voor het over-, overgrote deel van de collega's is het helder dat dit onacceptabel is", zei Rutte na afloop van de top. Dat het optreden van Rusland "niet alleen tegen onze waarden, maar tegen onze belangen ingaat". Dat was "de toon, de boodschap" uit de gesprekken op de bijeenkomst in Praag, waar uiteenlopende landen als Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Azerbeidzjan aanschoven. Hoewel onder meer Servië zijn oude bondgenoot Rusland nog altijd niet wil afvallen.

De leiders brachten geen gezamenlijke slotverklaring uit. Van zulke conclusies zagen ze al bij voorbaat af, terwijl die toch vaak een belangrijk doel zijn bij toppen als deze. Rutte kan prima zonder en vindt dat er te veel belang wordt gehecht aan zulke verklaringen. "Ik ben daar wel klaar mee."

Rutte hoopt dat de Russische president Vladimir Poetin "zich realiseert dat hij alleen staat, dat uiteindelijk alleen Belarus nog aan zijn kant staat. Dat heel Europa verenigd is in deze strijd."

