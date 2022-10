Rutte 'echt onder de indruk' van Britse premier Truss

donderdag 6 oktober 2022 , 21:00

Bron: Foreign, Commonwealth & Development Office and The Rt Hon Elizabeth Truss MP / Photographer: Simon Dawson / No10 Downing Street

PRAAG (ANP) - Premier Mark Rutte heeft een "fantastische" ontmoeting met de nieuwe Britse premier Liz Truss gehad in Praag. "Ik ben echt onder de indruk", zei hij na afloop van de eerste top met de 44 leiders van bijna heel Europa. In de marge van die bijeenkomst spraken ze met elkaar onder meer over nauwere samenwerking op de Noordzee, over migratie en over voortzetting van hun inspanningen om Oekraïne te steunen.

Het was voor het eerst sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte in 31 januari 2020 (brexit) dat een Brits premier op een bijeenkomst aanwezig was waar ook de leiders van de 27 EU-landen waren. Voor Rutte was het de eerste kennismaking met Truss.

De komst van Truss naar de top van de zogenoemde nieuwe Europese Politieke Gemeenschap tellen voor de organisatoren als een belangrijk succes. De nieuwe premier liet zich eerder kritisch uit over het initiatief. De Britse regering, die nog volop ruziet met de Europese Unie over de nasleep van de brexit, is ervoor beducht in een EU-project terecht te komen. Maar dat is ook niet de bedoeling van het nieuwe overlegplatform, haast ook Rutte zich keer op keer te verzekeren.

Achter de schermen werd druk gewerkt aan het masseren van de verzuurde relatie tussen Londen en Brussel. Volgens Rutte "zouden we in deze tijden van crisis en die vreselijke oorlog niet met elkaar moeten vechten". Hij zei een "optimistisch gevoel" te hebben dat alle partijen eruit willen komen. De gesprekken daarover worden tussen de Europese Commissie en de Britse regering gevoerd. "Ik ben erg blij met de signalen die ik daarover uit zowel Brussel als Londen krijg", aldus Rutte.

Truss en Rutte spraken onder meer over energiesamenwerking op de Noordzee, "over zaken als waterstof, wind, gas en verbindingen tussen Groot-Brittannië en Nederland, maar ook Duitsland, België en Frankrijk", zei de minister-president. Eerder op de dag had Rutte de voortrekkersrol geprezen die het Verenigd Koninkrijk op zich heeft genomen in het Europese verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne. De Britten hebben in Europa "de noodzakelijke besprekingen belegd om onszelf te organiseren", zei hij.

