Zelenski spoort nieuw Europees blok aan om vrede te herstellen

donderdag 6 oktober 2022 , 16:57

gewijzigd

Bron: European Commission

PRAAG (ANP) - Het nieuwe Europese politieke overlegforum van 44 landen is volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski "een kans om de vrede in Europa te herstellen". Hij zei dit in een speech per video, gericht aan de leiders van alle Europese landen die in Praag bijeen zijn om onder meer over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan te praten. "Ik spoor u aan de fundamentele beslissing te nemen om de leiders van de vrede te worden."

"Deze oorlog moet in Oekraïne worden gewonnen, zodat niet nog andere landen worden getroffen", aldus Zelenski, die zijn premier naar de bijeenkomst van een dag heeft gestuurd. Zelenski wees erop dat Rusland de grenzen opnieuw wil tekenen en dat het land "anti-Europees" is. "Door ons te helpen, helpen jullie jezelf."

De nieuwe Europese Politieke Gemeenschap brengt EU-landen en hun buren bijeen, ook landen die niet helemaal of zelfs helemaal niet partij kiezen voor Oekraïne. Zo weigeren onder andere Turkije en Servië om Rusland dezelfde strafmaatregelen op te leggen als de EU en haar westerse bondgenoten. Zelenski riep alle aanwezige leiders op "de agressor te straffen" met sancties.

