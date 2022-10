Europees Parlement: Nederlandse toeslagenaffaire schande voor de rechtsstaat

donderdag 6 oktober 2022 , 9:00

© Europese Unie 2014, Europees Parlement

DEN HAAG (PDC) - 'Wij willen daden zien. Dit gaat wel over de rechtsstaat'. Dat was de belangrijkste boodschap van de Europarlementariërs gisteren aan de Maltese Eurocommissaris van Gelijkheid, Helena Dalli. Het Europees Parlement debatteerde op initiatief van Samira Rafaela (D66) over de Nederlands toeslagenaffaire. De reacties in het parlement waren niet mals: het Europees Parlement heeft geen goed woord over voor de houding van de Nederlandse regering en eist actie van de Europese Commissie.

Bij het debat waren diverse Nederlandse Europarlementariërs aanwezig. Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) stelde: ,,De regering moet daderschap erkennen en voelen wat ze heeft aangericht. Dit is het gevolg van een verzakelijkte neoliberale overheid die zichzelf kapot heeft bezuinigd.” Samira Rafaela deed een oproep aan Eurocommissaris Dalli: "Neem uw verantwoordelijkheid, en zorg in elk geval voor een moratorium op algoritmen,” stelde zij.

De Eurocommissaris lijkt echter niet voornemens veel actie tegenover Nederland te beginnen. Ze verwees naar bestaande Europese en nationale actieplannen ter bescherming van de rechtsstaat. Wel gaf ze aan de zaak te blijven monitoren.

