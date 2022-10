Rutte looft Britten bij eerste bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap

donderdag 6 oktober 2022 , 15:00

Bron: Foreign, Commonwealth & Development Office and The Rt Hon Elizabeth Truss MP / Photographer: Simon Dawson / No10 Downing Street

PRAAG (ANP) - De Britse premier Liz Truss heeft bij de eerste top met leiders van bijna heel Europa, haar debuut in zo'n gezelschap, complimenten gekregen van haar collega Mark Rutte. Hij prees de voortrekkersrol die het Verenigd Koninkrijk op zich heeft genomen in het Europese verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne. De leiders zullen op de top in Praag ook de getroebleerde relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bespreken, zei Rutte.

De komst van Truss naar de top van de nieuwe Europese Politieke Gemeenschap tellen de organisatoren als een belangrijk succes. De nieuwe premier liet zich eerder kritisch uit over het initiatief om de leiders van 44 Europese landen bijeen te brengen. De Britse regering, die nog volop ruziet met de Europese Unie over de nasleep van de brexit, is ervoor beducht in een EU-project terecht te komen. Maar dat is ook niet de bedoeling van het nieuwe overlegplatform, haast ook Rutte zich keer op keer te verzekeren.

Op de top donderdag zal "ook de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op de agenda staan", zei Rutte bij aankomst. Nederland is er vanouds veel aan gelegen om de verstandhouding met de Britten goed te houden. De buur en bondgenoot blijft ook na zijn vertrek uit de unie belangrijk voor de Nederlandse veiligheid en economie.

Rutte wil Truss "echt complimenteren voor het Britse leiderschap" sinds Rusland Oekraïne in februari binnenviel. De Britten hebben in Europa "de noodzakelijke besprekingen belegd om onszelf te organiseren", zei hij.

