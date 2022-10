Rutte en Albanese premier Rama positief over EPG

donderdag 6 oktober 2022 , 13:41

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Premier Rutte is positief over Macron's voorstel van de Europese politieke gemeenschap (EPG). Samen met Albanese premier Edi Rama deelt hij zijn positieve mening in een open brief op de site Politico. De twee premiers betuigen steun aan dit Europese overlegorgaan in steigers dat vandaag voor het eerst samenkomt in Praag.

In de brief wordt onder andere genoemd hoe het EPG een reactie is op de geopolitieke situatie in Oekraïne met Rusland. De behoefte aan een nieuw overlegorgaan dat kan meebewegen met prioriteiten is volgens de premiers groot. Vaste agenda afspraken en bureaucratie willen inclusief en effectief samenwerken nog wel eens in de weg zitten. De EPG moet volgens de brief dan ook niet teveel lijken op de EU. Ook benadrukken de twee regeringsleiders dat betrokkenheid bij de EPG losstaat van toetreding tot de EU.

Tot slot noemen de premiers dat ze potentie zien in de EPG als "werkplek" waar alle Europese landen kunnen samenkomen om hun krachten te bundelen op het gebied van energie -en transportnetwerken, klimaat, cyberveiligheid, onderwijs en handel.

De open brief van Rutte en Rama op Politico.

Bron: Politico

