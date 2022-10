Rutte denkt niet dat Moskou blij is met grote Europese top

donderdag 6 oktober 2022 , 13:30

PRAAG (ANP) - Premier Mark Rutte denkt dat de Russische president Vladimir Poetin "liever niet heeft" dat er 43 Europese leiders bijeen zijn om de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het Europese continent te bespreken. "Als Moskou dit beschouwt als een samenzijn van al degenen die zich keren tegen die verschrikkelijke Russische agressie dan is dat precies het signaal wat we willen uitstralen", zei hij in Praag voor de start van een nieuw overlegforum voor Europese leiders dat voor het eerst plaatsvindt in dit "unieke formaat", aldus Rutte.

"De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal, ook de niet EU-lidstaten uiteraard", lichtte de minister-president toe. Hij wees op de gevolgen, zoals de energiecrisis. "Er is heel veel te bespreken."

De bijeenkomst van de 44 Europese landen, waarbij alleen Denemarken vanwege de opening van het parlementaire jaar niet op het hoogste niveau is vertegenwoordigd, toont hoezeer Rusland alleen staat, zei de Belgische premier Alexander De Croo. Behalve de EU-leiders zijn ook onder meer de Britse premier en de Turkse president erbij. "Het hele Europese continent is hier, op twee landen na: Belarus en Rusland", zei De Croo. "Dat toont hoe geïsoleerd deze landen zijn."

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn premier gestuurd, zelf zal hij zich per video nog even melden. Het nieuwe overlegforum, dat de Europese Politieke Gemeenschap is gedoopt, wordt afgesloten met een diner in de Praagse burcht.

De leiders bespreken onder andere vrede en veiligheid in Europa en samenwerking op het gebied van economie, energie en klimaat.

