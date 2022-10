Duitsland wacht EU-onderzoek naar miljardenpakket energiekosten

donderdag 6 oktober 2022 , 12:15

Bron: European Commission

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie gaat onderzoek doen of de Duitse overheidssteun aan bedrijven en huishoudens vanwege de hoge energieprijzen voldoet aan de regels. Volgens Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) is het pakket van maximaal 200 miljard euro "heel aanzienlijk" en mogelijk in strijd met Europese regels over het uitkeren van overheidssubsidies. Breton gaat samen met Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) het plan beoordelen, zei de Fransman tegen televisiezender BFM TV.

Breton haalde eind vorige week op Twitter al flink uit over het plan. "Terwijl Duitsland het zich kan veroorloven om 200 miljard euro op de financiële markten op te halen, kunnen andere lidstaten dat niet. We moeten dringend nadenken over hoe landen met weinig financiële bewegingsruimte hun bedrijfsleven kunnen steunen."

Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemde het Duitse steunpakket eerder "ruimhartig" en erkende dat "de Europese ministers van Financiën hebben gezegd: laten we gelijk optrekken". Maar ook Nederland "doet heel veel en was een van de eersten met de introductie van een tijdelijk prijsplafond", aldus Kaag.

