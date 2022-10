Top van 43 Europese leiders signaal aan Rusland

donderdag 6 oktober 2022 , 8:30

Bron: The Council of the European Union

PRAAG (ANP) - In Praag bespreken de regeringsleiders en staatshoofden van 43 Europese landen de twee grootste actuele uitdagingen op het Europese continent: de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Het is voor het eerst dat deze uitgebreide top plaatsvindt, een idee uit de koker van de Franse president Emmanuel Macron.

Dat ze er allemaal voor naar de Tsjechische hoofdstad afreizen zegt volgens diplomaten genoeg over de urgentie die ze over de situatie voelen. Hoge EU-bronnen spreken van een belangrijke boodschap aan Rusland. De Oekraïense president Volodimir Zelenski stuurt zijn premier, maar zal zich kort per video wel melden. Van de 44 genodigden laat alleen de Deense premier verstek gaan, omdat ze bij de opening van het parlementaire jaar moet zijn.

Doel van de zogenoemde Europese Politieke Gemeenschap is de "politieke dialoog en samenwerking te bevorderen", om zo "de veiligheid, stabiliteit en welvaart op het hele continent te versterken". Het is een bont gezelschap. Naast de EU-leiders, die weleens mot hebben maar elkaar veel zien en spreken over hun gezamenlijke belangen, zijn er naties die ronduit vijandig tegen elkaar zijn. Vooral de aanwezigheid van Armenië en Azerbeidzjan valt op. Hun conflict over de regio Nagorno-Karabach is onlangs weer opgelaaid. Het Verenigd Koninkrijk, ex-lid van de EU, is er ook bij. Er komen ook leiders die niet meedoen aan de sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne, zoals Turkije en Servië.

Om 12.00 uur worden premier Mark Rutte en de andere leiders in de Praagse burcht welkom geheten door de Tsjechische premier Petr Fiala. Ze schuiven aan bij vier rondetafels en er is ruimte voor bilateraal overleg. Er zal een groepsfoto worden gemaakt, er wordt gedineerd en er is een afsluitende persconferentie voorzien om 21.45 uur. Maar schriftelijke slotconclusies komen er niet. Wel hopen diplomaten op een vervolgbijeenkomst, over zes of twaalf maanden. Die zal uitdrukkelijk niet in een EU-land plaatsvinden, om niet de indruk van een EU-project te wekken.

