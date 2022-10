Nieuwe EU-sancties Rusland waarschijnlijk donderdag van kracht

woensdag 5 oktober 2022 , 14:42

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe EU-sancties tegen Rusland worden hoogstwaarschijnlijk donderdag van kracht. De EU-landen zijn het eens geworden over een volgend pakket aan strafmaatregelen, meldt voorzitter Tsjechië. Het bevat onder meer straffen voor een nieuwe groep hooggeplaatste Russen, een exportverbod op voor de oorlogsmachine belangrijke goederen en een maximumprijs voor olie uit Rusland.

De EU volgt met het olieprijsplafond, dat een belangrijke inkomstenbron van het Kremlin moet raken, de grote westerse bondgenoten van de G7. Deze zeven belangrijke industrielanden spraken de prijslimiet al eerder af. Die gaat begin december in, op het moment dat de EU zelf olietankers uit Rusland niet langer toelaat. Voor Russische olie die de unie doorvoert en verkoopt aan de rest van de wereld gaat dan de limiet gelden.

Griekenland, Cyprus en Malta hebben zich lang tegen die maatregel verzet. Ze vreesden dat hun reders daardoor handel zouden verliezen aan bijvoorbeeld Turkse en Indiase concurrenten. Om hun tegemoet te komen is afgesproken dat er scherp toezicht komt om te beletten dat de sancties zo worden ontweken, melden Brusselse bronnen. Als de scheepvaart in deze EU-landen er inderdaad onder lijdt, gaat de Europese Commissie kijken of de drie lidstaten kunnen worden geholpen.

Het nieuwe pakket wordt naar verwachting in de loop van donderdag naar buiten gebracht. Dan wordt ook duidelijk aan welke Russen de EU nog meer persoonlijke sancties oplegt. Onder meer de namen van de ultranationalistische denker Aleksandr Doegin, wiens dochter afgelopen zomer omkwam bij een mogelijk voor hem bedoelde aanslag, en de topman van wapenfabrikant Kalasjnikov doen de ronde. Honderden mensen die dichtbij het Kremlin staan of een aandeel hebben in de oorlog tegen Oekraïne kregen al eerder te horen dat ze de EU niet meer in mogen en dat hun bezittingen daar worden bevroren.

