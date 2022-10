EU naar verluidt akkoord over prijsplafond voor Russische olie

dinsdag 4 oktober 2022 , 23:27

LUXEMBURG (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie hebben naar verluidt een compromis bereikt over een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. Daarin zijn volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, ook afspraken gemaakt over een prijsplafond voor Russische olie bij verkoop aan derde landen. Woensdag wordt hierover een formeel akkoord verwacht.

Bij de nieuwe sancties zou het verschepen van Russische olie in het geheel niet meer toegestaan zijn, tenzij de prijs van die olie zich onder een bepaald niveau bevindt. Het idee achter het plan is dat Moskou dan minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren.

Vertegenwoordigers van de EU-landen bespraken dinsdagavond nog manieren om de impact die het nieuwe pakket zou hebben op landen met een grote scheepvaartbranche te verzachten, aldus de bronnen. Griekenland, Cyprus en Malta maakten zich zorgen over de beperkingen voor het transport over water van Russische olie. Zij zouden hebben aangedrongen op bepaalde garanties.

Het voorstel komt eigenlijk uit de koker van de Verenigde Staten. Later sprak ook de G7, de groep van grote industrielanden, zich ervoor uit. Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook de aankoop van Russische olie door Europese landen zelf in de ban doet.

In het nieuwe sanctiepakket zouden meer maatregelen zitten. Zo willen de Europese landen ook voorkomen dat bepaalde computerchips en chemische stoffen hun weg kunnen vinden naar het Russische leger.

