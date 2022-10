EU-ministers van Financiën keuren herstelplan Nederland definitief goed

dinsdag 4 oktober 2022 , 13:07

Bron: The Council of the European Union

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Financiën keuren het coronaherstelplan van Nederland definitief goed. Nu kan Nederland 4,7 miljard euro aan subsidies claimen en besteden aan onder andere projecten om over te gaan op duurzame energie, de digitalisering te versnellen en stikstofschade te verminderen.

De Europese Commissie had haar zegen vorige maand al aan het plan gegeven, maar de regeringen van de 26 andere EU-landen hadden het laatste woord. Minister Sigrid Kaag kreeg het besluit van haar EU-collega's tijdens een vergadering in Luxemburg te horen. "Het is goed nieuws dat de Europese ministers van Financiën nu ook hun goedkeuring hebben gegeven aan het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan", aldus Kaag. "Nederland kan nu echt aan de slag met belangrijke projecten die onder andere bijdragen aan de groene en digitale transitie."

Het kabinet heeft in zijn herstelplan 49 maatregelen opgenomen. Haast de helft daarvan gaat naar projecten die het klimaat ten goede komen. Ruim een kwart wordt besteed aan het versnellen van de digitalisering. Er gaat ook geld naar woningbouw, gezondheidszorg, de tekorten op de arbeidsmarkt en het tegengaan van belastingontwijking en witwassen.

Voor het geld moet Nederland wel een aantal zaken hervormen, bijvoorbeeld op de woning- en arbeidsmarkt. Het geld wordt in partjes uitgekeerd zodra Nederland weer een doelstelling uit het herstelplan heeft gehaald. Het eerste deel van de uitbetalingen wordt begin volgend jaar verwacht.

Nederland was het laatste EU-land dat een beroep deed op het coronamiljardenfonds van bijna 800 miljard euro. Het herstelfonds werd na de uitbraak van de pandemie in 2020 in allerijl in het leven geroepen om de Europese economie door de crisis te helpen. Het bevat leningen en subsidies, maar Nederland kan zelf goedkoop lenen en vroeg alleen die laatste aan. Alle herstelplannen van de lidstaten op die van Hongarije na zijn inmiddels goedgekeurd en veel landen hebben hun eerste uitkeringen al ontvangen.

