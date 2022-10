EU breidt zwarte lijst belastingparadijzen met drie landen uit

dinsdag 4 oktober 2022 , 16:57

gewijzigd

Bron: Europees Parlement

LUXEMBURG (ANP) - De EU heeft haar zwarte lijst van landen die worden beschouwd als belastingparadijzen uitgebreid met Anguilla, de Bahama's en de Turks- en Caicoseilanden. Er staan nu twaalf landen of gebieden op die volgens de EU-ministers van Financiën niet meewerken aan de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking. Veel van de landen heffen geen of nauwelijks vennootschapsbelasting.

De lijst bestaat sinds eind 2017 en wordt twee keer per jaar bijgewerkt. Op de lijst stonden al Amerikaans Samoa, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu. De EU zegt "te betreuren" dat ze hun fiscale regime niet aanpassen aan de Europese gedragscodes over het faciliteren van belastingontduiking en -ontwijking.

Europarlementariërs en organisaties als Oxfam klagen al lang dat de zwarte lijst niet voldoet. Er zouden tal van sluiproutes voor belastingontduikers en -ontwijkers zijn. Ook vinden ze het hypocriet dat EU-landen zelf niet op de zwarte lijst kunnen komen. Ook is er volgens het Europees Parlement sprake van zwalkend beleid. Zo werden de Bahama’s in maart 2018 op de lijst gezet en er twee maanden later weer vanaf gehaald. Ook Anguilla stond er al eens, in 2020, op.

Paul Tang (PvdA), voorzitter van de Belastingcommissie in het Europees Parlement: "Met deze stap draait Europa de duimschroeven van belastingparadijzen verder aan. Toch is er nog een wereld te winnen door dit instrument beter in te zetten."

Volgens Oxfam moeten er strengere criteria komen om belastingontwijking door de rijkste bedrijven ter wereld te stoppen. "Regeringen en gewone mensen worden geconfronteerd met een crisis vanwege de kosten van levensonderhoud. Een einde maken aan belastingparadijzen kan de broodnodige honderden miljarden opleveren als de superrijken hun eerlijke deel zouden moeten betalen."

Delen

Terug naar boven