Delegatieleider Eickhout wil aandacht voor klimaatschade op VN-top

dinsdag 4 oktober 2022 , 11:38

STRAATSBURG (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout is tijdens de volgende VN-klimaattop de delegatieleider van het Europees Parlement. De GroenLinks-politicus wil op de top in het Egyptische Sharm-el-Sheikh vooral gaan pleiten voor hulp aan ontwikkelingslanden bij het herstellen van schade die is ontstaan door klimaatverandering. Daarnaast hoopt hij op hogere Europese ambities.

De milieucommissie van het Europees Parlement vindt dat er een VN-programma moet komen om klimaatschade te herstellen. Over die inzet moet het voltallige parlement overigens nog wel stemmen.

Eickhout noemt als voorbeeld van klimaatschade de grootschalige overstromingen die Pakistan momenteel teisteren. "Het land heeft nauwelijks bijgedragen aan klimaatvervuiling, maar betaalt wel de prijs voor de schade die andere vervuilers hebben veroorzaakt", aldus de politicus in een verklaring. "Met zo’n fonds worden in ieder geval de kosten eerlijker verdeeld."

Een ander belangrijk punt voor Eickhout is dat de EU de eigen klimaatdoelen nog verder zou moeten ophogen. De huidige Europese inzet is 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990. Als Europa hogere doelen stelt, kan het ook andere landen "over de streep trekken" denkt Eickhout. Uit diverse doorrekeningen blijkt dat het belangrijkste klimaatdoel, het beperken van de opwarming tot 1,5 graad, nog lang niet in zicht is.

Verder zou de milieucommissie graag een einddatum zien voor olie- en gasproductie en wordt aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie rond de top in Egypte. Activisten zijn zeer bezorgd over de controle die de Egyptische overheid wil uitoefenen. De vrees is dat er weinig ruimte zal zijn om hun geluid te laten horen.

