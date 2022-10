EU veroordeelt verbreken diplomatieke banden door Nicaragua

maandag 3 oktober 2022 , 1:16

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie veroordeelt in scherpe bewoordingen het verbreken van de diplomatieke betrekkingen door Nicaragua met Nederland en de uitzetting van de EU-gezant in het land. "De EU betreurt en verwerpt dit ongerechtvaardigde en eenzijdige besluit ten zeerste", aldus Josep Borrell, de buitenlandcoördinator van de unie over de uitzetting. Hij spreekt ook "onwrikbare steun" uit voor Nederland.

"Deze vijandige, ongerechtvaardigde acties" zullen niet alleen de betrekkingen tussen Nicaragua en de EU beïnvloeden, maar zullen leiden tot een verder internationaal isolement van Managua, aldus Borrell. De unie zal op een "stevige en proportionele manier" reageren, voegde hij eraan toe. "De huidige politieke crisis in Nicaragua moet worden opgelost door een echte dialoog tussen de regering en de oppositie."

Nicaragua verbrak zaterdag de diplomatieke banden met Nederland per direct. De dictator van het Centraal-Amerikaanse land, Daniel Ortega, noemde Nederland "menselijke misère" en stelde dat Den Haag zich "herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal" heeft opgesteld.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten het besluit van Nicaragua te betreuren. De directe aanleiding was volgens het ministerie de beslissing van Nederland om de financiering van een project voor de bouw van een ziekenhuis definitief te beëindigen, vanwege de slechte situatie op het gebied van democratie en mensenrechten. De ambassadeur in het gebied, Christine Pirenne - die werkt vanuit Costa Rica - bracht donderdag die boodschap.

Eerder deze week werd EU-ambassadeur Bettina Muscheidt persona non grata verklaard. Zij vertrok zaterdag uit het Centraal-Amerikaanse land. Ook de pauselijke ambassadeur is dat eerder dit jaar gebeurd. De nieuw benoemde VS-ambassadeur krijgt evenmin toegang.

