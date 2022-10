EU veroordeelt nieuwe staatsgreep in Burkina Faso

zondag 2 oktober 2022 , 11:10

BRUSSEL/OUAGADOUGOU (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft de nieuwe staatsgreep in het West-Afrikaanse Burkina Faso veroordeeld. De EU roept op "terug te keren naar de grondwettelijke orde", zei Josep Borrell, de buitenlandcoördinator van de unie.

Militairen hebben in de hoofdstad Ouagadougou verkeersknooppunten bezet en er worden nog steeds schoten gehoord. Vrijdag zetten militairen juntaleider kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba af. Hij kwam begin dit jaar zelf met een staatsgreep aan de macht. Het land van circa 22 miljoen inwoners is ongeveer 6,5 keer groter dan Nederland en werd in 1958 onafhankelijk van Frankrijk onder de naam Opper-Volta. Het land heeft sindsdien zeker negen staatsgrepen gekend, waarvan de laatste twee dit jaar.

De coupplegers onder leiding van kapitein Ibrahim Traoré hebben verkondigd dat Sandaogo Damiba naar een Franse militaire basis ten noorden van de hoofdstad is gevlucht en er een tegencoup aan het plannen is. Parijs heeft via de ambassade in de stad met klem tegengesproken dat Frankrijk iets te maken heeft met wat er in de West-Afrikaanse hoofdstad gaande is. De afgezette kolonel is volgens Parijs helemaal niet in de basis geweest.

Het straatarme Burkina Faso is al vele jaren in een diepe crisis. De regering heeft naar verluidt niets te vertellen in zeker 40 procent van het grondgebied. Jihadisten, krijgsheren en criminelen hebben naar schatting zeker twee miljoen inwoners van huis en haard verdreven.

