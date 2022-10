Rutte: Nederland steunt nieuwe sancties tegen Rusland

vrijdag 30 september 2022 , 16:50

DEN HAAG (ANP) - Nederland steunt een nieuw Europees sanctiepakket tegen Rusland na de annexatie van vier deels bezette delen van Oekraïne. "Nederland zal deze annexatie, net als die van de Krim, nooit erkennen", zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Het is de "zoveelste escalatie" van de Russische president Vladimir Poetin, aldus de premier. De annexatie is een "cynische methode" van Poetin om zijn mobilisatie te rechtvaardigen. "De wereld zal niet accepteren dat Poetin met een paar pennenstreken de erkende grenzen verlegt."

Poetin verklaarde tijdens een ceremonie in het Kremlin de Oekraïense regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja tot Russisch grondgebied. Het gaat om circa 15 procent van Oekraïne waar naar schatting 8,8 miljoen mensen wonen. Rusland viel het buurland in februari binnen.

Rutte herhaalde dat Nederland door zal gaan met het steunen van Oekraïne. Het gaat dan onder meer om militaire en humanitaire steun. "Voor de hele beschaafde wereld is het existentieel dat hij (Poetin) daar niet wint. En daar moeten we met ons allen onze uiterste best voor doen."

Vele tienduizenden Russen ontvluchten hun land sinds de afkondiging van de op papier gedeeltelijke mobilisatie. Sommige EU-landen laten deze Russen niet toe. Rutte vindt het belangrijk dat de Europese Unie op dit vlak tot een gezamenlijk standpunt komt.

