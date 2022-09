EU-lidstaten bespreken extra winstbelasting energiebedrijven

vrijdag 30 september 2022 , 7:45

BRUSSEL (ANP/RTR) - De ministers van Energie van de Europese Unie komen later op vrijdag bijeen om te praten over een extra belasting voor energiebedrijven, die momenteel volop profiteren van de gestegen prijzen voor onder andere gas. Ook een plan voor een prijsplafond ligt op tafel. De ministers van de 27 landen bespreken onder andere de maatregelen die Brussel vorige week voorstelde om de stijging van de energieprijzen, die de inflatie tot recordhoogte stuwt en mogelijk een recessie veroorzaakt, in toom te houden.

De maatregelen omvatten een heffing op de overwinsten voor fossiele energiebedrijven in 2022 of 2023, een heffing op de extra inkomsten die producenten van goedkope energie halen uit de stijgende elektriciteitskosten, en een verplichte verlaging van het elektriciteitsverbruik met 5 procent tijdens de piekuren. Diplomaten uit verschillende landen vertrouwen erop dat de ministers het pakket vrijdag zullen goedkeuren.

Verder zullen de ministers zich buigen over de volgende stap van de EU om de prijscrisis binnen de perken te houden. Volgens veel landen moet er een breed gasprijsplafond komen, terwijl andere landen, waaronder Nederland en Duitsland, tegen blijven. Volgens de tegenstanders wordt het bij het instellen van een plafond voor landen moeilijker om voorraden te verkrijgen op de groothandelsmarkt. Vooral omdat door een plafond niet geconcurreerd kan worden met kopers elders in de wereld.

Ook de Europese Commissie is kritisch. Als de EU een maximumprijsvoorstel voor gas goedkeurt, moet het blok ook "aanzienlijke financiële middelen" vinden om ervoor te zorgen dat landen gas kunnen blijven kopen op de wereldmarkt, waar andere kopers bereid kunnen zijn om meer te betalen dan het EU-maximum, zo werd eerder gesteld. Het is nog niet bekend waar dit geld vandaan moet komen.

De EU-landen zijn het er niet over eens of een maximumgasprijs juist helpt bij het verlichten van de bevoorradingsproblemen nadat Rusland de gasleveringen aan de EU-landen heeft verminderd, of dat die dit juist belemmert.

De Duitse regering maakte eerder bekend maximaal 200 miljard euro uit te trekken om huishoudens en bedrijven te helpen met hun stijgende energierekening. Het land voert onder andere een prijsplafond voor gas in. Tegelijkertijd schrapt de coalitie van bondskanselier Olaf Scholz een omstreden heffing op gasverbruik. Duitsland zal extra geld moeten lenen om de nieuwe steunmaatregelen te bekostigen.

Delen

Terug naar boven