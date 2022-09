Malta voor de Europese rechter om 'gouden paspoorten'

vrijdag 30 september 2022 , 9:00

BRUSSEL (ANP) - Malta moet zich voor de Europese rechter verantwoorden omdat het EU-staatje doorgaat met het verkopen van paspoorten aan miljonairs van buiten Europa. De Europese Commissie stapt naar het Europees Hof van Justitie.

EU-landen mogen zelf bepalen wie ze het staatsburgerschap en een paspoort verlenen. Daarmee mag je gaan wonen en werken in heel de EU. Maar dan moet de aanvrager wel iets hebben met de lidstaat die het paspoort verstrekt, brengt de commissie in herinnering. Met die voorwaarde zou Malta de hand lichten.

De commissie wil al langer af van de lucratieve handel in 'gouden paspoorten', waarvoor vooral rijke Russen en Chinezen grif een miljoen euro neertellen. Cyprus en Bulgarije zijn onder Brusselse druk inmiddels met de praktijken gestopt. Malta verstrekt sinds de Russische invasie van Oekraïne weliswaar geen gouden paspoorten meer aan Russen en Belarussen, maar maakt geen aanstalten om er helemaal een eind aan te maken.

Malta was al meermaals de wacht aan gezegd in een zogeheten inbreukprocedure. Die brengt het eilandstaatje nu voor het Europees hof in Luxemburg, dat onder meer dwangsommen en boetes kan opleggen.

Delen

Terug naar boven