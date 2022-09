OLAF gaat onderzoek doen naar lobbywerk Neelie Kroes voor Uber

donderdag 29 september 2022 , 14:16

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) gaat onderzoek doen naar de lobby van oud-Eurocommissaris Neelie Kroes voor Uber. Dat doet het bureau op verzoek van de Europese Commissie. Aanleiding is de onthulling in de Uber Files waarin mails van Kroes zaten uit 2015 en 2016, waaruit bleek dat zij heimelijk de belangen van Uber behartigde.

In juli onthulden het Financieele Dagblad en Investico dat Kroes na haar Eurocommissariaat heimelijk aan de slag was gegaan voor Uber, terwijl zij nog in haar afkoelperiode als commissaris zat. Dat deden zij na inzage van de Uber files.

Het onderzoek zou ertoe kunnen leiden dat de Europese Unie Kroes gaat sanctioneren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het korten van haar pensioen.

Bron: Het Financieele Dagblad

