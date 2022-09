Europese Commissie wil stresstesten EU-landen op kritische infrastructuur

donderdag 29 september 2022 , 13:19

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie Unie wil dat de EU-landen stresstesten uitvoeren op hun kritische infrastructuur. Het dagelijks EU-bestuur wil dat ze uitzoeken of hun vitale infrastructuur, waaronder de energievoorziening, voldoende is bestand tegen sabotage of terroristische aanslagen, aldus een woordvoerster. De Commissie zou de stresstesten, zoals bijvoorbeeld bij de banken al gebeurt, kunnen coördineren.

Het voorstel komt naar aanleiding van de lekkages aan de Nord Stream-gaspijpleidingen, die naar de EU aanneemt zijn ontstaan door sabotage. Russische schepen zouden begin deze week zijn gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken. Er zijn ook explosies bij de pijpleidingen gemeten. Rusland ontkent de beschuldigingen.

Volgens de commissiewoordvoerster moeten de EU-landen onderzoeken of de procedures die worden gevolgd als er onveilige of onrechtmatige situaties ontstaan bij strategische infrastructuur voldoende zijn en of het nodig is meer (voorzorgs-)maatregelen te treffen.

Onder kritieke infrastructuur vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, de watervoorziening, (lucht-)havens en spoorwegen, de opslag van chemisch en nucleair materiaal, essentiële overheidsdiensten en informatienetwerken.

