Europese Commissie waarschuwt lidstaten die niet voldoen aan de Single Use Plastic richtlijn

donderdag 29 september 2022 , 13:30

Bron: © PDC

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie kondigt aan bereid te zijn juridisce stappen te zetten tegen de 11 lidstaten die er tot nu toe niet in slaagden de Single Use Plastic richtlijn (SUP) voldoende na te leven. De Commissie start de zogenoemde inbreukprocedure tegen België, Denemarken, Estland, Ierland, Frankrijk, Kroatië, Letland, Polen, Portugal, Slovenië en Finland. Deze richtlijn bant het gebruik van plastic wegwerpartikelen uit in een poging te verduurzamen.

De SUP is een van de maatregelen die de overgang naar een circulaire economie moet versnellen. Deze ambitie van de Commissie valt onder de Green Deal die streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Het verbieden van wegwerpplastic bevordert het gebruik van duurzame alternatieven en voorkomt vervuiling.

Lidstaten kregen twee jaar de tijd de SUP te implementeren in hun nationaal beleid. De 11 landen die dit op heden niet hebben gedaan, hebben nog twee maanden om dit alsnog in te voeren voordat de Commissie financiële sancties voorstelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het handhaven van Europese regelgeving is een van de hoofdtaken van de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie

Delen

Terug naar boven